واشنطن: الحرب على غزة أضرت بالدعم العالمي لإسرائيل

وأضاف روبيو وفق قناة " " الإخبارية، "سواء كنت تعتقد أن الأمر كان مبررا أم لا، صحيحا أم لا، لا يمكنك التأثير الذي أحدثه هذا الأمر على مكانة العالمية".

وجاء رد الوزير على سؤال حول تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية في مقابلة نشرت يوم السبت، قال فيها : " ذهب بعيدا في وخسرت إسرائيل الكثير من الدعم في العالم.. الآن سأرد كل هذا الدعم".



وتأتي تصريحات روبيو في الوقت الذي تتزايد فيه العزلة الدبلوماسية لإسرائيل على الرغم من محاولات حماية حليفتها، علما أن الأخيرة عملت على مدى عقود من الزمن على حماية إسرائيل دبلوماسيا في .