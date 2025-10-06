رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يقدم استقالته وماكرون يقبلها

وبعد انتظار دام نحو 25 يومًا منذ وصوله إلى ماتينيون، أصبحت حكومة المستقيل هي الأقصر في تاريخ .ونقلت محطة "بي.إف.إم" اليوم الاثنين عن مصادر حكومية لم تسمها أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد استقال من منصبه.وبعد إعلان الأمين العام للإليزيه مساء الأحد عن ستة عشر وزيرًا ووزيرين مفوضين، في انتظار الإعلان عن الدفعة الثانية بعد السياسة العامة المقرر غدا الثلاثاء، وجد ليكورنو نفسه أمام انتقادات شديدة من كل الأطراف، وحرب من الداخل بسبب تمرد الجمهوريين.والإعلان عن الحكومة جاء بعد نهاية أسبوع مليئة بالترددات والشكوك داخل الأحزاب المشاركة، ما منع رئيس الوزراء من تقديم كامل حكومته كما كان يخطط.