اكتشفوا كيفية التحكم في الجهاز المناعي.. جائزة نوبل للطب تذهب إلى 3 علماء

وأرجعت إدارة الجائزة، فوز الثلاثة إلى أنهم اكتشفوا كيف يتم التحكم في الجهاز .وقالت في بيان الجائزة: "حصل ماري إي. وفريد رامسديل وشمعون ساكاجوتشي على نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام 2025 لاكتشافاتهم الرائدة في ما يتعلق بالتسامح المناعي المحيطي الذي يمنع الجهاز المناعي من إلحاق الضرر بالجسم".وحصل الثلاثة على جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام 2025 لاكتشافاتهم الأساسية المتعلقة بالتسامح المناعي المحيطي، إذ تمكن الفائزون من تحديد حراس الأمن في الجهاز المناعي، وهي الخلايا التائية التنظيمية، التي تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة الأجسام.وتختار بمعهد كارولينسكا في السويد الفائزين بجوائز نوبل للطب، ويحصلون على جائزة قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.17 مليون دولار).وجائزة نوبل للطب هي أولى جوائز نوبل التي يعلن عنها سنوياً، وتمنح الجوائز في مجالات العلوم والأدب والسلام، ومن المقرر إعلان الجوائز الخمس المتبقية يومياً حتى الاثنين المقبل.بدأ منح جوائز نوبل للفائزين في العلوم والأدب والسلام منذ عام 1901 بناء على وصية مخترع الديناميت رجل الأعمال ، وبدأ منحها في مجال الاقتصاد لاحقاً.