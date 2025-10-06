إيران ترد على تهديدات ترامب بشن ضربات جديدة

وقال بقائي، المتحدث باسم ، في مؤتمر صحفي، إن "الاعتراف بارتكاب جريمة حرب لا يمنح أي شرعية، بل يثبت مجددًا أنها دولة خارجة عن القانون".وأضاف أن لا تخطط لأي مفاوضات مع ، وأن أولويتها الحالية هي "دراسة تبعات الإجراءات الأمريكية والأوروبية الأخيرة ضدها".وجاءت تصريحات بقائي بعد تهديد خلال احتفال عسكري في ، حيث قال إنه "لن ينتظر طويلاً هذه المرة" قبل قصف إيران إذا استأنفت نشاطها النووي، مشيرًا إلى استخدام بلاده في الهجوم السابق قاذفات "بي-2" وصواريخ "توماهوك" لضرب أهداف داخل الأراضي الإيرانية.وأكد بقائي أن انسحاب من اتفاق القاهرة للتعاون مع جاء ردًّا على "تسييس" التقارير الفنية من قبل الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، معتبرًا أن هذه الدول "أظهرت انعدام النضج في سياساتها الخارجية".وأضاف أن تقرير الأخير استُخدم من قبل هذه الدول والولايات المتحدة كذريعة لإصدار قرار جديد في مجلس المحافظين؛ ما مهّد الطريق أمام العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران.