واشنطن: الحرب على غزة أضرت بالدعم العالمي لإسرائيل
إيران ترد على تهديدات ترامب بشن ضربات جديدة

دوليات

2025-10-06 | 07:12
إيران ترد على تهديدات ترامب بشن ضربات جديدة
السومرية نيوز ـ دولي

نددت إيران، اليوم الاثنين، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن هدد بإعادة قصف المنشآت النووية الإيرانية في حال استئناف طهران أنشطتها النووية، ووصفت تصريحاته بأنها اعتراف صريح بعمل إجرامي وغير قانوني.



وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي، إن "الاعتراف بارتكاب جريمة حرب لا يمنح واشنطن أي شرعية، بل يثبت مجددًا أنها دولة خارجة عن القانون".

وأضاف أن إيران لا تخطط لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأن أولويتها الحالية هي "دراسة تبعات الإجراءات الأمريكية والأوروبية الأخيرة ضدها".

وجاءت تصريحات بقائي بعد تهديد ترامب خلال احتفال عسكري في ولاية فرجينيا، حيث قال إنه "لن ينتظر طويلاً هذه المرة" قبل قصف إيران إذا استأنفت نشاطها النووي، مشيرًا إلى استخدام بلاده في الهجوم السابق قاذفات "بي-2" وصواريخ "توماهوك" لضرب أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وأكد بقائي أن انسحاب طهران من اتفاق القاهرة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء ردًّا على "تسييس" التقارير الفنية من قبل الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، معتبرًا أن هذه الدول "أظهرت انعدام النضج في سياساتها الخارجية".

وأضاف أن تقرير الوكالة الذرية الأخير استُخدم من قبل هذه الدول والولايات المتحدة كذريعة لإصدار قرار جديد في مجلس المحافظين؛ ما مهّد الطريق أمام العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران.
اخترنا لك
إيران تعلن اكتشاف حقل غاز باحتياطي 10 آلاف مليار قدم مكعب
10:40 | 2025-10-06
صحة غزة: 21 شهيداً و96 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية
08:07 | 2025-10-06
اكتشفوا كيفية التحكم في الجهاز المناعي.. جائزة نوبل للطب تذهب إلى 3 علماء
06:17 | 2025-10-06
ما حقيقة التحركات العسكرية الأميركية نحو الشرق الأوسط؟
05:00 | 2025-10-06
رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يقدم استقالته وماكرون يقبلها
03:57 | 2025-10-06
واشنطن: الحرب على غزة أضرت بالدعم العالمي لإسرائيل
18:04 | 2025-10-05

