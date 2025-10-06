إيران تعلن اكتشاف حقل غاز باحتياطي 10 آلاف مليار قدم مكعب

وقال الوزير الإيراني: "تم اكتشاف هذا الحقل باحتياطي يبلغ 10 آلاف مليار قدم مكعب من الغاز". وأضاف أنه بعد توقف الأنشطة الاستكشافية في هذا الحقل لمدة 8 سنوات تقريبا، أعيد استئناف عمليات الاستكشاف على البئر الثانية، وقد تم منح عقد تطوير حقل بازن الغازي والنفطي وسنشهد قريبا بدء العمليات التنفيذية.ومن المتوقع أن يصبح الاستخراج من هذا الحقل ممكنا بعد حوالي 40 شهرا.وتابع الوزير قائلا إن "النقطة الجديرة بالملاحظة في هذا الحقل هي أنه للمرة الأولى، خلال متابعة العمليات الاستكشافية، دخل زملائي في إدارة الاستكشاف في أثناء عمليات الحفر إلى طبقة أفقية تحتوي على 200 مليون برميل على الأقل من النفط الخام. ومن الواضح أنه مع الدراسات التكميلية التي ستجري خلال متابعة العمليات الاستكشافية، هناك احتمال للوصول إلى أحجام أكبر من الاحتياطيات".وأشار إلى أن حقل بازن يقع على بعد حوالي 21 كيلومترا من مدينة جم (محافظة بوشهر) وأنه وبناء على الإجراءات الاستكشافية، زاد الاحتياطي الغازي القائم في البلاد بمقدار 10 آلاف مليار قدم مكعب.وأكد : "لكي نتمكن من تكوين تصور وصورة صحيحة عن الحجم الكبير للاحتياطيات المكتشفة في حقل بازن الغازي والنفطي، يجب أن أقول إن هذا الحقل يحتوي على 10 تريليونات قدم مكعب من احتياطيات الغاز الجديدة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة الاستخراج البالغ 70% في الحقول الغازية في البلاد، سنصل إلى رقم استخراج 7 آلاف مليار قدم مكعب، وهو ما يعادل إنتاج 7000 يوم لمرحلة واحدة من حقل الجنوبي، أي ما يعادل إنتاج غاز مرحلة واحدة من بارس الجنوبي لمدة 17 إلى 18 عاما، وبالتالي فهو رقم كبير".وذكر الوزير أن تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، وإضافة هذه الاحتياطيات يمكن أن تساعد بشكل جيد في تغطية حالات عدم التوازن الحالية في السنوات المقبلة، وهو إنجاز هائل، ويحق لي هنا أن أشكر جميع زملائي الذين عملوا في هذا المجال وأقدم هذا الإنجاز للشعب الإيراني.