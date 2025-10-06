الصفحة الرئيسية
واشنطن تدعو الى التحرك بسرعة كبيرة بشأن خطة غزة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542997-638953599642963958.jpg
النتائج الأولية للانتخابات في سوريا
دوليات
2025-10-06 | 11:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
230 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أصدرت
اللجنة العليا
لانتخابات
مجلس الشعب
في
سوريا
القرار رقم 66 المتضمن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب للدوائر الانتخابية في المحافظات.
وأعلنت اللجنة عن فتح باب الطعون على العملية الانتخابية (الدعاية الانتخابية- عملية الاقتراع وفرز الأصوات) حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الإثنين 6 تشرين الاول، مشيرة إلى أنه "يجوز لكل ذي مصلحة الطعن على النتائج الأولية للفائزين في انتخاب أعضاء
مجلس الشعب
، فيما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام
لجنة الطعون الخاصة
بالمحافظة المعنية".
وكانت
سوريا
شهدت أمس الأحد أول انتخابات برلمانية لها منذ سقوط نظام
بشار الأسد
في كانون الاول 2024.
وجرت الانتخابات في 11 محافظة
سورية
، وقد استثنيت منها محافظات السويداء ذات الغالبية الدرزية، إضافة إلى
الحسكة
والرقة الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وقد أجريت بموجب النظام الجديد، الذي ينص على أن ينتخب 140 عضوا عبر لجان ناخبة، فيما يعين
الرئيس أحمد
الشرع الثلث الباقي (70 عضوا)، ليصبح العدد الإجمالي للمجلس 210 مقاعد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي في الرصافة الأولى
17:46 | 2025-08-24
النزاهة تعلن نتائج القبول الأولي للمتقدمين لدراسة الدبلوم العالي
03:10 | 2025-08-24
جامعة كربلاء تعلن نتائج القبول الأولي للمتقدمين للدراسات العليا
05:20 | 2025-07-10
شمول جميع مراحل الدراسات الأولية في الجامعات العراقية بعودة المرقنة قيودهم
13:17 | 2025-10-05
انتخابات
سوريا
لجنة الطعون الخاصة
اللجنة العليا
السومرية نيوز
لجنة الطعون
الرئيس أحمد
سومرية نيوز
بشار الأسد
مجلس الشعب
+A
-A
