النتائج الأولية للانتخابات في سوريا

وأعلنت اللجنة عن فتح باب الطعون على العملية الانتخابية (الدعاية الانتخابية- عملية الاقتراع وفرز الأصوات) حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الإثنين 6 تشرين الاول، مشيرة إلى أنه "يجوز لكل ذي مصلحة الطعن على النتائج الأولية للفائزين في انتخاب أعضاء ، فيما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام بالمحافظة المعنية".وكانت شهدت أمس الأحد أول انتخابات برلمانية لها منذ سقوط نظام في كانون الاول 2024.وجرت الانتخابات في 11 محافظة ، وقد استثنيت منها محافظات السويداء ذات الغالبية الدرزية، إضافة إلى والرقة الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.وقد أجريت بموجب النظام الجديد، الذي ينص على أن ينتخب 140 عضوا عبر لجان ناخبة، فيما يعين الشرع الثلث الباقي (70 عضوا)، ليصبح العدد الإجمالي للمجلس 210 مقاعد.