الجيش الإسرائيلي: إحباط تهريب أسلحة من سوريا واعتقال مهربين

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن "مراقبات من الكتيبة 595 رصدن مشتبهين اثنين حاولا تهريب 5 مسدسات من إلى ".وأضاف أن "جنودا من الكتيبة 7421 التابعة للواء "هجولان 474" سارعوا إلى النقطة وألقوا القبض على المشتبهين وأحبطوا عملية تهريب الأسلحة".وأشار إلى "نقل المشتبهين ووسائل القتال لمتابعة المعالجة من قبل قوات الأمن".