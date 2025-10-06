ايران تصدر تحذيرا بشأن كأس العالم

وأعرب المتحدث باسم بقائي، عن قلقه من استخدام ملف لاعبي كرة القدم الإيرانيين لأغراض سياسية.وقال بقائي، ردا على سؤال حول رفض واشنطن إصدار تأشيرات لممثلي منتخب لحضور قرعة مونديال 2026، الذي سينظم بشكل مشترك مع كندا والمكسيك: "ستتم متابعة هذا الأمر قانونيا. نأمل أن تبتعد الحكومة الأميركية عن التحيز والمناورات السياسية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية.وتابع المتحدث: "الحكومة الأميركية بصفتها أحد مستضيفي ، تتحمل مسؤوليات واضحة ومحددة تجاه الوفود الرياضية من جميع الدول".وأضاف: "نود أن نعبر عن قلقنا من الآن من استغلال استضافة كأس العالم لأغراض سياسية ضد لاعبي كرة القدم الإيرانيين".والجمعة أعلن لكرة القدم أن رفضت منح بعثته تأشيرات الدخول لحضور قرعة كأس العالم 2026، في تطور على خلفية الأزمة بين البلدين.وأوضح المتحدث باسم الاتحاد ، أن "واشنطن رفضت منح لرئيس الاتحاد ، ولمدرب المنتخب أمير قلعة نوعي، و7 أشخاص آخرين".وأكد علوي أنه "من المحتمل أن تحدث تطورات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين" في هذا الشأن.وسبق لرئيس ، (فيفا) ، أن أكد في أوائل ايلول الماضي أن (الفيفا) سيبذل قصارى جهده لحل مشكلات التأشيرات لضمان حضور أعضاء المنتخب الإيراني لكأس العالم 2026.يشار إلى أن من بين 17 منتخبا نجحت بالفعل في التأهل لكأس العالم 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.