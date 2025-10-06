أول تعليق للفاتيكان بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

أكد وزير خارجية الكاردينال ، على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن تصرفات تسير بعكس التيار.



وفي مقابلة مع وسائل إعلام نشرتها صحيفة "أوسيرفاتوري رومانو"، في الذكرى السنوية الثانية للحرب على ، صرح بارولين بأن "الفاتيكان مسرور باعتراف عدة دول بدولة فلسطين".

وأعرب عن قلقه من أن "تصريحات وقراراتها تسير في الاتجاه المعاكس، أي أنها تهدف إلى الحيلولة بشكل دائم دون إمكانية قيام دولة فلسطينية كاملة الصلاحيات".



وقال بارولين: "يبدو لي هذا القرار (إقامة دولة فلسطين) أكثر إلحاحا بعد أحداث العامين الماضيين، وهذا هو المسار الذي التزم به منذ البداية".



وأشار بارولين إلى أن "الكرسي الرسولي اعترف رسميا بدولة فلسطين قبل عشر سنوات، ووقع اتفاقية شاملة للعلاقات، وأعرب عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، ديمقراطية".



وأكد البابا الرابع عشر، في وقت سابق، أن الاعتراف بدولة فلسطين يساعد في دعم قضية الفلسطينيين وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشددا على ضرورة إيجاد طريقة لاحترام جميع الشعوب وحقوقها.



وتأتي تصريحات وزير خارجية الفاتيكان، بعد اعترافات عديدة بالدولة الفلسطينية، أبرزها المملكة المتحدة وكندا وأستراليا في خطوة تضخم الضغط على إسرائيل وحليفتها الرئيسية .