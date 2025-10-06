العناني.. أول عربي يفوز بمنصب مدير عام اليونيسكو

فاز المصري بمنصب الجديد لمنظمة اليونيسكو، كأول مصري وعربى يفوز برئاسة المنظمة الأممية، بحسب ما اعلنه السفير المصري لدي .

وعقدت جلسة انتخابات الجديد لمنظمة اليونيسكو، على مدى الساعات الماضية، وتنافس العناني المرشح المصري والعربي، خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونيسكو في ، مع نظيره الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، لاختيار الشخصية التي ستقود المنظمة في مرحلة شديدة الحساسية عالميا، ليحسم الأمر فيما للمرشح المصري.

وأعرب العناني بعد فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونيسكو، عن شكره لبلده التى أوكلته بهذه المهمة، وجامعة التي دعمته والقارة الأفريقية والاتحاد الإفريقي الذى تبنى ترشيحه 3 مرات والتي أعطته ثقتها.



وأضاف العناني خلال كلمة له بعد الفوز بالمنصب "فوزى بهذا المنصب ثقة وهدية، وسوف أتعاون مع كل البلدان وأعمل مع الجميع دون أجندات جغرافية، حتى التي لم تصوت لي دون تمييز".



وشغل من قبل منصب وزير السياحة والآثار المصري (22 2019 - 13 أغسطس 2022) ووزير الآثار (23 مارس 2016 - 21 ديسمبر 2019)؛ وهو أستاذ في علوم المصريات.