واشنطن تدعو الى التحرك بسرعة كبيرة بشأن خطة غزة

دعا ، اليوم الاثنين، الى التحرك بسرعة كبيرة بشأن خطة ، فيما أشار الى أن كل الأطراف موافقون على خطة .

​

وقال ، "الديمقراطيون يتعمدون إغلاق الحكومة وملايين الموظفين الفيدراليين يعانون بسبب ذلك، والرئيس والحزب الجمهوري لن يخضعا لمطالب الديمقراطيين".

واضاف "الرئيس ترامب يعتقد أنه لا ينبغي التفاوض على أي شيء مع الديمقراطيين قبل إنهاء الإغلاق الحكومي".

ولفت البيت الأبيض الى ان "المحادثات الدائرة الآن بشأن إنهاء الحرب في ذات طابع فني وسيشارك فيها ويتكوف وكوشنر"، مضيفا "كل الأطراف موافقون على خطة الرئيس ترامب وموافقون على إنهاء الحرب في غزة".

وتابع "نريد التحرك بسرعة كبيرة بشأن خطة غزة"، مشيرا الى أن " تبذل جهودا حثيثة لدفع الأمور قدما بأسرع ما يمكن بشأن خطة غزة".

وقدم الرئيس الأمريكي في أيلول 2025، خطة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تضمنت 20 بنداً، بينها وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، مع إدخال المساعدات وإعادة إعمار القطاع، إلى جانب نزع سلاح حماس وإقامة حكم انتقالي.