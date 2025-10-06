القبض على "دينا الحراقة" بتهمة نشر الفسق

وذكر بيان للوزارة أن " لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام المتهمة بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام".وأشار البيان إلى أنه "عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتها هواتف محمولة تبين بفحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي".وبمواجهة صاحبة الحساب اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب البيان.