الأمم المتحدة ترحب بأي جهود للرقابة على الأسلحة النووية

وقال ، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين: "نرحب بأي جهود تهدف إلى الرقابة على الحد من الترسانة النووية. وقد أعرب الأمين العام بوضوح عن رغبته في رؤية عالم خال من الأسلحة النووية".وأضاف دوجاريك: "هناك اتفاقيات هامة جدا، ونحن نريد أن يكون هناك التزام بها".وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي الذي رحب مؤخرا بإعلان الرئيس الروسي عن استعداد للالتزام بالقيود التي تنص عليها المعروفة أيضا باسم "ستارت الجديدة" أو "ستارت 3"، بعد انتهاء سريانها في 5 فبراير عام 2026.