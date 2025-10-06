اشتباكات مسلحة في مدينة حلب

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الاثنين، بوقوع اشتباكات مسلحة في مدينة .​

وقالت تلك الوسائل، "اشتباكات بين الأمن السوري وقوات الديمقراطية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب".

الى ذلك، نقلت وكالة " " عن قولها، إن "تحركات الجيش في حلب تأتي ضمن إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا".

وأضافت الدفاع السورية "تحركاتنا تأتي بعد اعتداءات لقوات قسد واستهدافها للأهالي ومحاولتها السيطرة على قرى جديدة".