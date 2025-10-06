ترامب: حماس وافقت على أشياء مهمة جداً

اعرب الرئيس الأمريكي ، الاثنين، عن اعتقاده أن حركة حماس وافقت على أشياء مهمة جدا، مشيرا الى أنه يسير بشكل جيد في ما يتعلق باتفاق .

وقال في تصريحات صحافية، "نتنياهو كان إيجابيا حول مقترح الاتفاق في وكذلك كان الجميع".

وأضاف " أعتقد أن حماس وافقت على أشياء مهمة جدا"، مردفا " لم أقل لنتنياهو ألا يكون سلبيا بشأن صفقة الرهائن".

ولفت ترامب الى أن "كل دولة تعمل على هذا الاتفاق بشأن غزة وتسعى لإتمامه"، مضيفا "هذه صفقة اتفق عليها الجميع بشكل مذهل".

وتابع "أعتقد أننا نسير بشكل جيد جدا في ما يتعلق باتفاق غزة، وأعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة".

وقدم الرئيس الأمريكي في أيلول 2025، خطة شاملة لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، تضمنت 20 بنداً بينها وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، مع إدخال المساعدات وإعادة إعمار القطاع، إلى جانب نزع سلاح حماس، وإقامة حكم انتقالي.