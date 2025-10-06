سوريا.. قتلى من قوى الأمن بقصف في حلب

أفاد مصدر سوري، مساء الاثنين، بمقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن في قصف بمدينة حلب.





الى ذلك، قال محافظ حلب، "قوات الأمن ووزارة الدفاع تسعى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ولا نية لديها لأي تصعيد عسكري". وقال مصدر رسمي سوري وفق قناة "الجزيرة"، "3 قتلى من قوى الأمن ومصابون في قصف قوات الديمقراطية أحياء سكنية في حلب".الى ذلك، قال محافظ حلب، "قوات الأمن ووزارة الدفاع تسعى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ولا نية لديها لأي تصعيد عسكري".

وأضاف "الحكومة سعت جاهدة للتحلي بالصبر والالتزام باتفاقية 10 آذار ولا يزال المجال مفتوحا للحوار".



وكانت وسائل إعلام دولية أفادت، مساء الاثنين، بوقوع اشتباكات مسلحة في مدينة .



وقالت تلك الوسائل، "اشتباكات بين الأمن السوري وقوات سوريا الديمقراطية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب".







