روسيا تعلن إسقاط صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية

وقال في منشور على "تلغرام"، إنه تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، وتم إسقاط عدة صواريخ أوكرانية، مشيرا إلى عدم وجود إصابات حتى اللحظة.وأفادت وكالة " " بسماع دوي انفجارات فوق المقاطعة تزامنا مع إعلان الحاكم، الذي نشر أيضا إنذارا بشأن الهجوم، داعيا السكان للتوجه إلى ملاذات آمنة.وفي وقت لاحق أعلنت في بيان لها، مساء الاثنين، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية.وأوضحت أنه تم إسقاط 4 مسيرات فوق مقاطعة كورسك وطائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك ومسيرة واحدة فوق كل من وجمهورية .