ترامب يعلن تلقيه إشارة من إيران بشأن صفقة غزة

وأضاف ، خلال رده على سؤال بهذا الخصوص من صحفيين: "أعتقد أننا تلقينا إشارة قوية للغاية، كما تعلمون، من بأنهم يرغبون في رؤية هذا الأمر وقد تم تنفيذه".وفي 29 سبتمبر الماضي، كشف ترامب عن خطة من عشرين نقطة لحل الوضع في ، تدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة.وتتطلب الخطة أيضا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى الموافقة على عدم المشاركة في حكم قطاع غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ووفقا للخطة يجب أن تنتقل السيطرة على القطاع إلى سلطات تكنوقراطية تحت إشراف هيئة دولية يرأسها ترامب نفسه.