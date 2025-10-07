ناشط إيطالي يعتنق الإسلام بعد اعتقاله من الجيش الإسرائيلي

وقال بورتولازي انه "بدأت هذه الرحلة بدافع حبي للشعب الفلسطيني، وكانت اللحظة مناسبة لاتخاذ هذا القرار".



وتحدث بورتولازي عن تفاصيل احتجازه في السجون الإسرائيلية بعد اقتراب الاسطول من ، مشيرا الى انه خلال ثلاثة أيام في السجن، تعرض هو ونشطاء آخرون لمعاملة قاسية، قائلا: "استخدموا العنف ضدنا، وحرمنا من الماء والنوم والاحتياجات الأساسية".



وأشار إلى اللحظة التي قرر فيها اعتناق ، وهو في زنزانة مع نشطاء مسلمين من وماليزيا، ووصف المشهد قائلا: "في صباح أحد الأيام، بينما كانوا يصلون، اقتحمت الشرطة الزنزانة، شعرت أن هذا التصرف غير إنساني، فحاولت مقاومتهم، لقد كان انتهاكا لمعتقداتهم، بعد ذلك، تحدثت مع رفاقي في الزنزانة، واقترحوا علي أن أتلو الشهادة، في تلك اللحظة، شعرت أنها الخطوة الصحيحة، فأعلنت إسلامي بدافع حبي للشعب الفلسطيني".



وأكد بورتولازي أن أول ما سيفعله عند عودته إلى هو زيارة المسجد لتأكيد اعتناقه الإسلام رسميا، فيما دعا الناشط الإيطالي حكومته إلى اتخاذ موقف حازم، قائلا: "على أن تتخذ خطوات ملموسة لوقف دعم ، بما في ذلك وقف بيع الأسلحة لها".

وظهر بورتولازي في فيديو مع ناشط تركي رافقه في الأسطول، عقب الإفراج عنهما ووصولهما إلى تركيا، واصفًا لحظة إسلامه بـ"لحظة منحته السكينة واليقين" pic.twitter.com/aFGZ1x6og4 — فتحي E.Fathi (@emad_badish) October 5, 2025