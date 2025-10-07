ناشط إيطالي يعتنق الإسلام بعد اعتقاله من الجيش الإسرائيلي

أشهر الناشط الإيطالي توماسو بورتولازي، المعروف بـ"تومي"، إسلامه بعد اعتقاله من جيش الكيان ضمن المشاركين في أسطول الصمود المتجه لغزة.
وظهر بورتولازي في فيديو مع ناشط تركي رافقه في الأسطول، عقب الإفراج عنهما ووصولهما إلى تركيا، واصفًا لحظة إسلامه بـ"لحظة منحته السكينة واليقين" pic.twitter.com/aFGZ1x6og4
