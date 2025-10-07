الهند.. محامٍ يرمي حذاءه على رئيس المحكمة العليا لأنه "سخر من الاله فيشنو"

وبحسب وسائل اعلام هندية، فإن المحامي القى حذاءه على رئيس في البلاد بي آر جافاي بعد أن شعر بالغضب بسبب تصريحات أدلى بها القاضي حول الهندوسية.وأكد ثلاثة محامين حضروا قاعة المحكمة أن الحذاء تم إلقاؤه على القاضي، وقال أحدهم إن الحذاء "لمس وقاضيا آخر... وسقط خلفهما"، فيما سمع المحامي وهول يقول ان "الهند لن تتسامح مع إهانة الهندوسية"، قبل ان يتم القاء القبض عليه لكن السلطات لم تعلن توجيه أي تهم للمحامي.وتتعلق الحادثة بعريضة قضائية سبق ان رفضها رئيس المحكمة العليا، حيث تطالب العريضة بإعادة بناء تمثال لـ"الرب فيشو" في بولاية ماديا براديش، لكن رئيس المحكمة رفض الطلب وقال ان "هذه دعوى قضائية ذات مصلحة دعائية بحتة... اذهب واطلب من الإله نفسه أن يفعل شيئًا ما".وأثارت هذه التعليقات جدلاً واسعاً، إذ اتهمه البعض بالسخرية من المعتقدات الهندوسية، وأفادت وكالة برس تراست الهندية أن القاضي جافاي أخذ هذه الانتقادات في الاعتبار لاحقاً، مؤكداً احترامه "لجميع الأديان"، الا ان المحامي كيشور قال انه "لم يتمكن من النوم منذ 16 سبتمبر عندما أدلى القاضي جافاي بهذه التصريحات".