ضابط يجبر جنودا على بناء كشك وبيع الشاورما فيه بدل الخدمة العسكرية

وذكرت صحيفة "سترانا" نقلا عن في أوكرانيا، أن اثنين من الجنود التابعين للقوات الأوكرانية متورطان في أعمال "عائلة" القائد المسؤول عنهما منذ عامين تقريبا، وكانت زوجته تشرف على عملهما.وحصل الجنود على غرامات مقابل ذلك. بلغت قيمتها أكثر من 4 ملايين غريفنيا (حوالي 100 ألف دولار).ويواجه الضابط "رجل الأعمال" الآن عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.وقال سجين أوكراني في وقت سابق إن جنود القوات الأوكرانية يدفعون للقادة مقابل عدم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية.