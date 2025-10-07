ضابط يجبر جنودا على بناء كشك وبيع الشاورما فيه بدل الخدمة العسكرية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن تلقيه إشارة من إيران بشأن صفقة غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543167-638954290038341190.jpg
ضابط يجبر جنودا على بناء كشك وبيع الشاورما فيه بدل الخدمة العسكرية
دوليات
2025-10-07 | 06:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
575 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلن
مكتب التحقيقات الحكومي
في أوكرانيا، أنه يجري تحقيقا في حقيقة اجبار ضابط في القوات الأوكرانية لجنوده ببناء كشك وبيع الشاورما فيه بدلا من
الخدمة العسكرية
.
وذكرت صحيفة "سترانا" نقلا عن
مكتب التحقيقات الحكومي
في أوكرانيا، أن اثنين من الجنود التابعين للقوات الأوكرانية متورطان في أعمال "عائلة" القائد المسؤول عنهما منذ عامين تقريبا، وكانت زوجته تشرف على عملهما.
وحصل الجنود على غرامات مقابل ذلك. بلغت قيمتها أكثر من 4 ملايين غريفنيا (حوالي 100 ألف دولار).
ويواجه الضابط "رجل الأعمال" الآن عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.
وقال سجين أوكراني في وقت سابق إن جنود القوات الأوكرانية يدفعون للقادة مقابل عدم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
روسيا تجري تعديلاً على قواعد التجنيد للخدمة العسكرية
16:43 | 2025-08-29
تعطل المراحيض يجبر ركاب طائرة على فعل "غير متوقع"
04:05 | 2025-08-30
النزاهة ضبط مسؤولاً في التربية متلبساً بسرقة وبيع كتب "مناهج دراسية"
11:00 | 2025-09-17
الاعرجي: التجربة العراقية اثبتت ان بناء السلام يتطلب اعادة الاعمار المادي والبناء الاجتماعي
13:37 | 2025-09-25
ضابط
شاورما
مكتب التحقيقات الحكومي
الخدمة العسكرية
مكتب التحقيقات
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
رانية
كريت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
أمن
30.47%
02:26 | 2025-10-06
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
02:26 | 2025-10-06
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
اقتصاد
24.86%
09:31 | 2025-10-05
قفزة مسائية بأسعار الدولار في بغداد
09:31 | 2025-10-05
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
22.44%
04:38 | 2025-10-06
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:38 | 2025-10-06
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
أمن
22.23%
01:30 | 2025-10-07
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
01:30 | 2025-10-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
من الأخير
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
من الأخير
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Live Talk
الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Live Talk
الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
الهوا الك
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
الهوا الك
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
من الأخير
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
من الأخير
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Live Talk
الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Live Talk
الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
الهوا الك
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
الهوا الك
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
اخترنا لك
نوبل للفيزياء.. بريطاني وفرنسي وأميركي يظفرون بالجائزة
08:40 | 2025-10-07
انفجارات في ايلات
07:47 | 2025-10-07
تفكيك أكبر شبكة لسرقة الهواتف
07:16 | 2025-10-07
"فيفا" يوضح موقف إيقاف إسرائيل عن المنافسات الدولية
06:32 | 2025-10-07
تزامنا مع انطلاق مفاوضات شرم الشيخ.. دخول معدات مصرية ثقيلة لغزة
04:11 | 2025-10-07
الهند.. محامٍ يرمي حذاءه على رئيس المحكمة العليا لأنه "سخر من الاله فيشنو"
02:44 | 2025-10-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.