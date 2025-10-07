"فيفا" يوضح موقف إيقاف إسرائيل عن المنافسات الدولية

وصرح نيكيمباييف لموقع Metaratings بأن موقف الاتحاد من مسألة إيقاف عن المشاركة في البطولات يعتمد بالدرجة الأولى على ، كونها الحليف الرئيسي، بل والوحيد تقريبا، لإسرائيل.وأوضح نيكيمباييف أن رئيس ، يسعى للحفاظ على علاقات ودية مع الرئيس الأمريكي ، وهو ما يجعل قرارات الاتحاد مرتبطة بشكل كبير بالموقف الأمريكي، قائلا: "إسرائيل تجاوزت كل الحدود. من المؤسف أن السياسة تتحكم في كرة القدم، لكننا اعتدنا على ذلك. إنفانتينو يحاول أن يبقى على علاقة جيدة مع ، ولهذا يتماشى الفيفا مع الموقف الأمريكي".وكان خبراء من وجهوا، في 23 سبتمبر، رسالة إلى "يويفا" والفيفا، طالبوا فيها بإيقاف إسرائيل عن المنافسات الدولية، مبررين ذلك بما وصفوه بـ"استمرار الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية".كما أرسل 47 رياضيا، معظمهم من لاعبي كرة القدم، خطابا آخر إلى اليويفا، دعوا فيه إلى إبعاد الأندية والمنتخبات الإسرائيلية عن جميع البطولات الدولية.