تفكيك أكبر شبكة لسرقة الهواتف

وأشارت الشرطة إلى أن هذه العملية تُعدّ "أكبر" حملة على سرقة الهواتف في العاصمة البريطانية حيث تُسجَّل حوادث كثيرة من هذا النوع خصوصا في محيط المعالم السياحية.وبدأت الشرطة تحقيقها في كانون الأول 2024 بعد اكتشاف يحتوي على حوالي 1000 هاتف "آي فون" معظمها مسروقة، بالقرب من بلندن، في طريقها إلى .وأوقفت الشرطة 46 شخصا على صلة بهذه العملية، من بينهم 11 شخصا في إطار تحقيق في عصابات إجرامية هاجمت مركبات توصيل تحمل هاتف "آي فون 17" الجديد.وقال رئيس بلدية "هذه بلا شك أكبر عملية من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة"، مضيفا أن الشرطة استهدفت زعماء عصابات التهريب، بالإضافة إلى اللصوص المتورطين في عمليات نشل الهواتف.وبحسب شرطة العاصمة، سُرق أكثر من 80 ألف هاتف محمول في لندن عام 2024.