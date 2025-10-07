انفجارات في ايلات

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية انه "تم تفعيل صفارات الإنذار في جنوبي إثر الاشتباه بتسلل مسيرة".فيما اكدت وسائل إعلامية ان "دوي انفجارات سمعت في ايلات".