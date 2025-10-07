نوبل للفيزياء.. بريطاني وفرنسي وأميركي يظفرون بالجائزة

وقالت الأكاديمية في بيان: "أتاحت نوبل في لهذا العام فرصاً لتطوير الجيل القادم من تكنولوجيا الكم، بما في ذلك التشفير الكمي، وأجهزة الكمبيوتر الكمومية، وأجهزة الاستشعار الكمومية".وأوضحت أن "تجارب الفائزين بالجائزة أثبتت أن الخصائص الميكانيكية الكمومية يمكن أن تصبح ملموسة على نطاق واسع"، باعتبار أن ميكانيكا الكم تسمح للجسيم بالتحرك مباشرة عبر الحاجز، باستخدام عملية تسمى "النفق الكمومي" وبمجرد مشاركة أعداد كبيرة من الجسيمات، عادة ما تصبح التأثيرات الميكانيكية الكمومية غير ذات أهمية.وذكر بيان أنه "في عامي 1984 و1985، أجرى جون وميشيل إتش ديفوريت وجون إم مارتينيس سلسلة من التجارب على دائرة إلكترونية مكونة من موصلات فائقة، وهي مكونات يمكنها توصيل التيار دون مقاومة كهربائية في الدائرة، تم فصل المكونات فائقة التوصيل بطبقة رقيقة من مادة غير موصلة، وهو إعداد يعرف باسم تقاطع جوزيفسون، ومن خلال تحسين وقياس جميع الخصائص المختلفة لدائرتهم، تمكنوا من التحكم واستكشاف الظواهر التي تنشأ عندما يمر تيار من خلالها، تشكل الجسيمات المشحونة التي تتحرك عبر الفائق معاً نظاماً يتصرف كما لو كانت جسيماً واحداً يملأ الدائرة بأكملها".