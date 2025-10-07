روسيا توجه الدعوة لزعماء 22 دولة وأبو الغيط لحضور القمة الروسية العربية

وقال أوشاكوف للصحفيين: "أعتقد أن قائمة المشاركين ستصبح واضحة نهائيا يوم الإثنين أو الثلاثاء.. على أي حال، فقد وجهنا الدعوة لقادة جميع الدول الـ22 وبالطبع للأمين العام لجامعة ".وستعقد القمة الروسية العربية الأولى في في 15 أكتوبر، ومن المتوقع أن يشارك فيها ممثلون من الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول شرق إفريقيا الأعضاء في .وتأتي هذه القمة تتويجا للتطور الملحوظ في مسيرة العلاقات الروسية العربية، التي شهدت تقدما كبيرا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الأخيرة.ومن المتوقع أن تشهد القمة مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن والطاقة.وكان الرئيس الروسي قد دعا زعماء الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية هذا الشهر.