إيران تسجل تفشٍ لإنفلونزا الطيور.. نفوق عشرات الدواجن

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول، نقلًا عن تقريرٍ رسمي صادرٍ عن السلطات الإيرانية، أن أبلغت عن تسجيل حالة لتفشي سلالة "H5N1" شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور بين الدواجن في شمال البلاد.وأضافت المنظمة، ومقرّها ، أن التفشي تسبّب في نفوق 10 طيور من أصل مجموعة تضم 90 طائرًا، فيما قامت السلطات المحلية بذبح جميع الطيور المتبقية ضمن الإجراءات المعتمدة للحد من انتشار العدوى.يأتي هذا التطوّر في وقتٍ تشهد فيه العديد من الدول موجاتٍ متكرّرة من انتشار فيروس إنفلونزا الطيور خلال الأعوام الأخيرة، ما تسبّب في إصابة أعدادٍ كبيرة من الطيور الداجنة حول العالم. وقد أدّى ذلك إلى اضطراباتٍ في سلاسل الإمداد الغذائية، وارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية، إلى جانب زيادة المخاوف من احتمالية انتقال الفيروس إلى البشر.وأكدت المنظمة أن مراقبة تفشي الفيروسات بين الحيوانات تظلّ أولويةً دوليةً لتقليل المخاطر الصحية والاقتصادية، مع استمرار التنسيق بين الدول لرصد أي تحوّراتٍ جديدة في الفيروس قد تهدّد الأمن الصحي العالمي.