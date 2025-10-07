ترامب: محادثات جدية جارية حول غزة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بالصور من جدة.. أول وحدة تدريبية لأسود الرافدين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543200-638954511779113985.jpg
ترامب: محادثات جدية جارية حول غزة
دوليات
2025-10-07 | 12:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
63 شوهد
أكد الرئيس الامريكي
دونالد ترامب
، اليوم الثلاثاء، ان هناك محادثات جدية جدا جارية حول
غزة
.
وقال
ترامب
في تصريحات صحفية، "اننا منخرطون في مفاوضات جادة بشأن الوضع في
غزة
"، مؤكدا ان "هناك محادثات جدية جدا جارية حول غزة".
واوضح ترامب ان "هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز في محادثات غزة، وما من دولة أبدت معارضتها لخطة إنهاء الحرب"، مضيفا "أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".
واضاف "نريد إطلاق سراح الرهائن فورا، وفريقنا موجود حاليا للتفاوض، وهناك فريق آخر غادر للتو للمشاركة في المحادثات"، فيما اشار الى انه "سيبحث مع
رئيس الوزراء
الكندي ملف غزة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
غزة.. تطور جديد يخص محادثات اتفاق شامل
16:01 | 2025-08-04
الكشف عن محادثات لإنزال جوي للمساعدات في غزة
14:01 | 2025-07-20
أسباب عدم مشاركة العراق باجتماع ترامب حول غزة
03:32 | 2025-10-07
إيران ترد على ادعاء ترامب حول تدخلها بمفاوضات غزة
18:28 | 2025-07-28
ترامب
غزة
دونالد ترامب
رئيس الوزراء
دونالد
كاني
لوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
أمن
29.54%
02:26 | 2025-10-06
ايران تكشف خفايا حرب الـ12 يوما: حافلات تطلق المسيرات من "بلد مجاور" وتم قتل عناصرها
02:26 | 2025-10-06
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
أمن
24.27%
01:30 | 2025-10-07
ضجة بمواقع التواصل منذ الفجر.. مسلحون يغتالون موظفة حقوقية في واسط
01:30 | 2025-10-07
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
24.11%
04:38 | 2025-10-06
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:38 | 2025-10-06
المرور: بالإمكان تحويل السيارات وإصدار إجازة السوق عبر الهاتف
محليات
22.08%
10:15 | 2025-10-06
المرور: بالإمكان تحويل السيارات وإصدار إجازة السوق عبر الهاتف
10:15 | 2025-10-06
المزيد
أحدث الحلقات
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
اخترنا لك
واشنطن تعلن مقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة
16:13 | 2025-10-07
روسيا تكشف عن تطوير أسلحة حديثة بوتيرة متسارعة
15:51 | 2025-10-07
تعليق جديد لترامب بشأن السلام في الشرق الأوسط
14:28 | 2025-10-07
الفاتيكان يعلن موعد أول زيارة خارجية للبابا إلى تركيا ولبنان
14:02 | 2025-10-07
من لندن إلى سيدني.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في ذكرى حرب غزة
12:49 | 2025-10-07
نعيم قاسم: أبناء نصر الله لن يمكّنوا إسرائيل من تحقيق أهدافها
11:51 | 2025-10-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.