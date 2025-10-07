ترامب: محادثات جدية جارية حول غزة

وقال في تصريحات صحفية، "اننا منخرطون في مفاوضات جادة بشأن الوضع في "، مؤكدا ان "هناك محادثات جدية جدا جارية حول غزة".واوضح ترامب ان "هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز في محادثات غزة، وما من دولة أبدت معارضتها لخطة إنهاء الحرب"، مضيفا "أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".واضاف "نريد إطلاق سراح الرهائن فورا، وفريقنا موجود حاليا للتفاوض، وهناك فريق آخر غادر للتو للمشاركة في المحادثات"، فيما اشار الى انه "سيبحث مع الكندي ملف غزة".