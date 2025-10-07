من لندن إلى سيدني.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في ذكرى حرب غزة

فقد دعا ناشطون في أوروبا وأستراليا وتركيا إلى تنظيم مسيرات لإحياء ذكرى السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين شنّت حركة حماس هجوماً على ، تقول الأخيرة إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، في حين تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة بمقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني وفق .تُنظّم المسيرات في ومدن أوروبية من بينها ، ، جنيف، ، إسطنبول، ستوكهولم وسالونيك، في وقتٍ يرى فيه سياسيون أن الاحتجاجات تأتي في توقيت غير مناسب وتشكل استفزازاً لليهود في ذكرى ما يعدّونه أحد أكثر الأيام دموية منذ المحرقة.وفي ، وصف رئيس حكومة ولاية مينز توقيت المظاهرة بأنه فظيع وتعبير عن تبلد مشاعر. أما في هولندا، فقد ألقى نشطاء مناصرون للفلسطينيين الطلاء الأحمر على جدران القصر الملكي في احتجاجاً على منع مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فيما سمح بتنظيم فعالية مؤيدة لإسرائيل.وفي ، حظرت السلطات مظاهرة كانت مقررة في خشية اندلاع اضطرابات، بعد أيام من احتجاجات عنيفة واشتباكات مع الشرطة في مدن عدة. المدينة إنريكو ريتشي إن المظاهرة ستُمنع تماماًوفي السويد، يستعد المتظاهرون لاستقبال ناشطين احتجزتهم إسرائيل مؤخراً، بينهم جريتا تونبري التي شاركت في محاولة كسر الحصار البحري المفروض على غزة. كما ينتظر تنظيم وقفة في أمام شركة تصدر الطاقة إلى إسرائيل، تعبيراً عن الرفض الشعبي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.جدل سياسي فيوفي بريطانيا، تتجه أنظار السلطات إلى العاصمة لندن حيث يخطط طلاب جامعيون وعدة منظمات للمشاركة في مسيرات تضامنية مع الفلسطينيين. وقال إن هذه الاحتجاجات معادية لبريطانيا واتهم بعض المشاركين بـاستغلال الأزمة في غزة ذريعةً لمهاجمة اليهود البريطانيينوأضاف أن الحكومة ستتصدى لأي مظاهر معاداة للسامية، مشيراً إلى أن الاحتجاجات المتكررة منذ عامين تجاوزت حدود التعبير السياسي إلى ما يشبه التحريضتأتي هذه الاحتجاجات بينما تتزايد المخاوف الأمنية بعد الهجوم على كنيس في بريطانيا الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل رجلين، ما دفع الجاليات اليهودية إلى تشديد إجراءات الحماية حول أماكن العبادة.ويرى مراقبون أن الحكومات الأوروبية تجد نفسها أمام تحدٍ مزدوج: ضمان حرية التعبير والتظاهر من جهة، وحماية المجتمعات اليهودية من جهة أخرى، خاصة في ظل تصاعد خطاب الكراهية على خلفية استمرار الحرب في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك.