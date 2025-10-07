تعليق جديد لترامب بشأن السلام في الشرق الأوسط

وقال للصحفيين خلال لقائه مع الكندي ،: "أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وهذا أوسع من الوضع في قطاع ".وسبق لترامب أن عرض خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمن تشكيل سلطة جديدة في القطاع مع انسحاب القوات الإسرائيلية منه تدريجيا وإطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس" مقابل الإفراج عن عدد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.وأعلنت "حماس" موافقتها على إطلاق سراح المحتجزين لديها وتسليم جثث القتلى.وتجري مفاوضات غير مباشرة بين والحركة في حول تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة بعد أن أعلنت إسرائيل تجميد العمليات الهجومية في قطاع غزة.