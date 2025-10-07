روسيا تكشف عن تطوير أسلحة حديثة بوتيرة متسارعة

وقال خلال زيارة إلى المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية: "تلبي مؤسسات احتياجات القوات المسلحة الروسية بشكل كامل من الأسلحة عالية الدقة والصواريخ والذخيرة والتسليح والمعدات العسكرية".وأضاف بوتين: "وإلى جانب عمليات التسليم المخطط لها، يجري تطوير أحدث وسائل القتال المسلح وتسليمها للقوات بوتيرة متسارعة".واليوم أكد المتحدث باسم الكرملين، ، أن الرئيس بوتين أمضى عيد ميلاده في ، وعقد اجتماعا مع قادة القوات الذين قدموا تقريرا عن الوضع على الجبهات.وخلال هذا اليوم أيضا، اجتمع بوتين مع قيادة وهيئة لروسيا الاتحادية، واستمع خلاله إلى تقرير من العامة للقوات المسلحة الروسية حول نشاطات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.