واشنطن تعلن مقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة

أعلنت ، الثلاثاء، عن مقتل قيادي كبير بتنظيم القاعدة بضربة في .

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، "نفذنا ضربة في يوم 2 أكتوبر".

وأضافت القيادة أن الضربة "أسفرت عن مقتل أحد كبار مخططي الهجمات بتنظيم القاعدة".

وتعلن القيادة الوسطى الأمريكية بين فترة وأخرى عن مقتل عناصر في تنظيمي والقاعدة في مناطق عدة.