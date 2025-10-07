موسكو تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية

وقالت في بيان: "بين الساعة الثامنة والحادية عشرة مساء بتوقيت ، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 30 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 16 طائرة مسيرة فوق بيلغورود، و11 طائرة مسيرة فوق كورسك، ومسيرتين فوق روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق فورونيج".