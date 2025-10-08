القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربة "دقيقة" في سوريا

وذكرت ، في بيان على منصة "إكس"، أن قواتها نفذت ضربة دقيقة في بتاريخ 2 تشرين الأول ، أسفرت عن مقتل الأحمد، الذي يعد مخطط هجمات رفيع المستوى وعضوا في جماعة ، وهي جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.وأكدت أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لاستهداف القيادات الإرهابية وتعطيل قدراتها على التخطيط والتنفيذ، مشيرة إلى أن الأحمد كان يشكل تهديدا مباشرا على والمصالح الأمريكية.وقال الأدميرال ، الأمريكية، إن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تبقى على أهبة الاستعداد لتعطيل وهزيمة محاولات الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات، مضيفا: "سنواصل الدفاع عن وطننا ومقاتلينا وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وما ".