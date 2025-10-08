حماس تكشف تبادل قوائم الأسرى مع إسرائيل خلال مباحثات مصر

وقال القيادي في حماس طاهر النونو، إن "وفد حركة حماس في قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق"، مشيرا إلى أن "الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، وروح من التفاؤل تسري بين الجميع".وشدد النونو على أن المفاوضات تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى.وقالت مصادر مصرية إن لقاءات شرم الشيخ حول اتفاق الحادية عشرة انطلاق صباح اليوم بتوقيت القاهرة.ولفتت المصادر إلى أن لقاءات شرم الشيخ تضم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس الاستخبارات التركية ورئيس الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر.