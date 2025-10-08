إسرائيل تهاجم سفن "أسطول الحرية" الدولي

وذكرت لكسر الحصار عن ، أنّ الهجوم على السفن " عيد، آلاء ، أنس الشريف، صن بيرد، ، ميلاد، روح الروح، وأم سعد"، وقع في المياه الدولية على بُعد نحو 120 ميلاً بحرياً (220 كيلومتراً) من شواطئ غزة، مؤكّدة أنّ ما جرى يمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.وأضافت اللجنة أنّ السفن تعرّضت لهجوم واعتراض غير قانوني من قبل"الجيش" الإسرائيلي، إضافة إلى التشويش، ما أدى إلى انقطاع التواصل الكامل مع الطواقم الموجودة على متنها.وشددت اللجنة على أن "الجيش" الإسرائيلي ليس له أيّ ولاية قانونية على المياه الدولية، مؤكدة أن السفن لم تشكل أي تهديد وكانت تحمل مساعدات إنسانية من الأدوية ومعدات التنفّس والمستلزمات الغذائية المخصصة لمستشفيات غزة.