ألمانيا تخول الشرطة بإسقاط المسيرات التي تخترق الاجواء

قدّم ألكسندر دوبريندت تعديلات تشريعية لتعزيز موارد الشرطة التي باتت مخوّلة "استخدام أحدث التقنيات لمكافحة التهديدات التي تطرحها الطائرات المُسيّرة".وقال بعد اجتماع لمجلس الوزراء عُرض فيه مشروع القانون "سيكون إسقاط المُسيّرات خاضعاً لضوابط قانونية وسيصبح متاحاً للشرطة الفدرالية".ولفت إلى التوجّه لإنشاء "مركز دفاع ضد المُسيّرات" لتنسيق إجراءات قوّات الشرطة الفدرالية وسلطات الولايات.وأشار دوبريندت أيضاً إلى أنّه يعمل مع دول ذات خبرة أكبر في هذا المجال، ومنها أوكرانيا التي تتعرّض يومياً لهجمات روسية على مدنها وعند خطوط المواجهة.