طبيب يفارق الحياة بسبب وجبة على متن طائرة.. عائلته تطالب شركة الطيران

في واقعة مؤسفة شهدتها الأجواء الدولية، توفي الدكتور أسوكا جاياويرا، طبيب القلب البالغ من العمر 85 عامًا، خلال رحلة جوية متجهة من لوس أنجلوس إلى ، بعدما تناول وجبة لم تتناسب مع نظامه الغذائي النباتي الصارم.الواقعة، التي حدثت بتاريخ 3 أغسطس/ آب 2023، أصبحت محل دعوى قضائية رفعها نجله جاياويرا، متهماً شركة الطيران بالإهمال والتسبب في الوفاة نتيجة فشلها في الالتزام بطلب الوجبة الخاصة الذي تم تقديمه مسبقًا.وفقًا لما ورد في وثائق الدعوى التي اطّلعت عليها صحيفة The Independent البريطانية، فقد طلب الطبيب وجبة نباتية قبل الرحلة، لكن طاقم الطائرة أخبره بعدم توفرها عند التقديم، واقترح عليه "تناول الطعام حول اللحم". أثناء تناوله للوجبة، تعرّض لاختناق بقطعة من الطعام، لم تُحدَّد طبيعتها في الشكوى، ما أدى إلى إصابته بصعوبات حادة في التنفس.عقب تدهور حالته، تدخّل الطاقم لتقديم الأكسجين والتواصل مع خدمة "ميدإير" الطبية الجوية. لكن رغم التدخل السريع، أظهرت التقارير الطبية أن نسبة تشبع الأكسجين في دمه انخفضت إلى 85%، ثم تراجعت بشكل خطير إلى 69%. استمرت محاولات الإنعاش على متن الطائرة دون تحسّن في حالته.من النقاط الخلافية الجوهرية في الشكوى ما يتعلق بموقع الطائرة لحظة الحادثة. فوفقًا لما نقله ، كانت الطائرة تحلّق فوق " أو المحيط القطبي"، ما جعل الهبوط الاضطراري غير ممكن. في المقابل، يؤكد نجل الطبيب أن الرحلة كانت تمرّ فوق الغرب الأوسط الأمريكي، وتحديدًا فوق ولاية ويسكونسن، وأنه كان بالإمكان تحويل مسار الرحلة لإنقاذ حياة والده.وبعد مرور نحو ثلاث ساعات ونصف من لحظة فقدانه الوعي، هبطت الطائرة في إدنبرة، اسكتلندا، حيث نُقل الدكتور جاياويرا مباشرة إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته، مرجّحين أن السبب هو "الالتهاب الرئوي الشفطي"، وهو التهاب حاد يحدث عندما يدخل الطعام أو السوائل إلى الرئتين بدلًا من المعدة.تعتمد الدعوى المرفوعة على اتفاقية مونتريال، التي تنص على مسؤولية شركات الطيران الدولية عن الإصابات أو الوفيات التي تقع أثناء الرحلات الجوية، وتسمح بتقديم مطالبات مالية تصل إلى 175 ألف دولار. ويتهم نجل الفقيد الشركة بالإهمال الجسيم، نتيجة فشلها في توفير الوجبة المطلوبة، وما تبع ذلك من مضاعفات انتهت بوفاة والده.وتلفت الدعوى إلى أن الشركة تعلن عبر منصاتها الرسمية عن توفير مجموعة واسعة من الوجبات الخاصة، منها وجبات نباتية مخصصة لتلبية احتياجات المسافرين الصحية والدينية. ورغم ذلك، لم تُقدَّم الوجبة التي طلبها الطبيب مسبقًا، ما اعتبره ذوو المتوفى إخلالًا بالالتزامات المسبقة تجاه الركاب.حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من شركة الطيران بشأن الحادثة، فيما تواصل العائلة متابعة الإجراءات القانونية سعيًا لتحميل الجهة المسؤولة نتائج ما حدث أثناء الرحلة.