حصيلة جديدة لضحايا الحرب على غزة

وجاء في تقرير الوزارة أنه وصل إلى مستشفيات قطاع خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 10 قتلى و61 إصابة جديدة.فيما بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس 2025 نحو 13.588 قتيلا و 57.800 إصابة.وأضاف البيان أن حصيلة ضحايا المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 11 إصابة، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 2.613 قتيلا وأكثر من 19.,164 إصابة.ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.