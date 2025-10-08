عضت سجانتها.. السلطات الإسرائيلية تمدد احتجاز ناشطة "أسطول الصمود"

ووفق موقع "واينت" العبري، فقد تم تمديد احتجاز الناشط لمدة ثلاثة أيام، رغم طلب الشرطة تمديده لمدة خمسة.في الوقت نفسه، أشار القاضي في قراره إلى أنه "قد يكون هناك قدر كبير من العدالة" في حجة محامي سيرفيا بأنه من الأفضل ترحيلها من .ويشتبه في أن سيرفيا رفضت مغادرة الزنزانة التي كانت محتجزة فيها في سجن كتسيعوت مع ناشطة أخرى من الأسطول لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل ترحيلها، وعندما حاولت موظفة طبية بالسجن سحبها، عضتها في راحة يدها اليسرى.وهذه ليست المرة الأولى التي تمدد فيها المحكمة الإسرائيلية احتجاز الناشطة الإنسانية رييس ريغو سيرفيا حيث سبق للمحكمة أن مددت احتجازها سابقا.ومساء الخميس الماضي، اعترضت البحرية الإسرائيلية سفن أسطول الصمود ووجهتها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، حيث تم اعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها ليتم تسليمهم لاحقا إلى بلدانهم الأصلية.