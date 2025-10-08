تفاصيل عن عمر ياغي الحاصل على "نوبل" في الكيمياء

وتُمنح الجائزة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن، من قبل ، ويتقاسم الفائزون بها مبلغ 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار أميركي).من هو عمر ياغي؟ولد عمر ياغي في عمّان عام 1965، وهو أردني من أصل فلسطيني، يشغل حالياً كرسي جيمس ونيلتجي تريتر للكيمياء في بيركلي، وهو عالم منتسب في لورانس بيركلي الوطني والمدير المؤسس لمعهد بيركلي العالمي للعلوم.اختير ياغي عضواً في الأكاديمية الوطنية الأميركية للعلوم والأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم ليوبولدينا، وحلّ في المرتبة الثانية ضمن قائمة أشهر وأفضل العلماء والمهندسين في العالم للفترة ما بين 1998 و2008.حصل على الجنسية عام 2021، ونال نوابغ العرب عام 2024.بدأ ياغي دراسته في كلية مجتمع هدسون فالي في ، ثم أكمل دراسته في جامعة ألباني، قبل أن يحصل على شهادة في الكيمياء عام 1990 من جامعة إلينوي. عمل زميلًا في بين عامي 1990 و1992، ثم درّس في جامعة أريزونا (1992–1998)، وجامعة ميشيغان (1999–2006)، وجامعة لوس أنجلوس (2007–2012)، قبل أن ينتقل إلى جامعة كاليفورنيا بيركلي عام 2012.يُعرف ياغي بتأسيسه علم الكيمياء الشبكية (Reticular Chemistry)، الذي يركّز على ربط كتل البناء الجزيئية بروابط قوية لتشكيل أطر مفتوحة تُستخدم في مئات التطبيقات، أبرزها الأطر المعدنية العضوية (MOFs).ونال ياغي خلال مسيرته عدداً كبيراً من ، منها العالمية في الكيمياء (2015)، وجائزة مصطفى في تقنية وعلوم النانو، وجائزة العالمية للعلوم، إضافةً إلى ميدالية امتياز من الدرجة الأولى من الملك عبدالله الثاني عام 2017.وفي عام 2015 تم ترشيح ياغي الذي صنف كثاني أفضل عالم كيميائي في العالم عام 2011، لجائزة نوبل في الكيمياء عام 2015.