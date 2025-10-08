اتفاق غزة يبلغ لحظات حاسمة.. مؤشرات عن إعلان قريب

وأضاف المسؤول وفق لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المفاوضات الفنية بلغت مرحلة حاسمة، معربا عن تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب.وفي السياق نفسه، أكد مصدر أمني إسرائيلي، قرب التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الخطة، مشيرا إلى استكمال التجهيزات في قاعدة لاستقبال الرهائن.وقال المصدر إن " تصر على عدم قبول أي أفكار خارج خطة ".وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير المفاوضات، وسط ضغوط أميركية مكثفة للتوصل إلى اتفاق أولي يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.هذا وكشفت القناة 14 الإسرائيلية أن "إسرائيل ستوّقع على المرحلة الأولى من صفقة خلال يومين"، مشيرة إلى أنه ستتم "مناقشة مسألة نزع سلاح حماس ونزع سلاح قطاع غزة لاحقا".كما نقلت القناة 12 عن مصدر غير إسرائيلي مطّلع على تفاصيل المفاوضات قوله: "الوسطاء القطريون يعتقدون أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة".وأشار المصدر إلى أن الهدف هو الإعلان عن الاتفاق هذا الأسبوع، والبدء في إطلاق سراح الرهائن الأسبوع المقبل.من جهتها، ذكرت "إسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي: "لن نفرج عن البرغوثي وقد نعلن عن الاتفاق الليلة أو غدا".في غضون ذلك، صرحت حركة حماس بأن الوسطاء يبذلون جهودا مكثفة لإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط أجواء إيجابية تسود المحادثات.من جانبه، دعا نظيره الأميركي لحضور توقيع الاتفاق في حال تم التوصل إليه.وقال السيسي إنه يسمع أمورا مشجعة للغاية من المحادثات الجارية في لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن القاهرة تبذل جهودا لم تتوقف بهذا الشأن.