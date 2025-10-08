عروس تتهم زوجها بابتزازها بصور عارية بعد عقد القران

وبحسب مواقع محلية، أوضحت الشابة أمام سلطات التحقيق أن "إحدى ضحايا زوجها أرسلت ما يثبت لها أن زوجها خاض معها علاقة عاطفية تحت وعود الزواج، ثم أخذ يبتزها بصور ومقاطع فيديو تجمعهما وتتسم بالطابع الحميم، فما كان منه إلا أن كرر الأمر نفسه معها كضحية جديدة له".وأضافت أنه "لم يكتف بذلك بل سرق هديته إليها من المشغولات الذهبية وأجبر والدتها على التوقيع على مبالغ مالية مستحقة له حتى يحكم عليهما الخناق، لمجرد أنها اكتشفت حقيقته وطالبته بالطلاق فورًا".وأشارت العروس إلى أن زوجها "قام بإجبارها على التوقيع على إيصالات مماثلة تحت تهديد السلاح، كما خدعها وطالبها بأن ترتدي كل هداياه لها من الذهب بزعم أن والدته تريد أن ترى المشغولات عليها".وختمت قائلة إنها "الآن مطلقة منه ولكن بعد أن جردها من هاتفها المحمول واستولى على كل ما تملك ولم يعطها شيئا من حقوقها المقررة عرفا وقانونا، كما قام بترويعها هي ووالدتها".