روسيا تكشف: إيران مهتمة باستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها حول آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، حيث أشار إلى أن تُظهر رغبة حقيقية في متابعة الحوار حول هذا الملف.وأضاف لافروف أن المفاوضات تسير في مسارها الطبيعي، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول ترضي كافة الأطراف المعنية.وقال لافروف: " مهتمة بذلك. طوال هذه الأشهر منذ يناير من هذا العام، عندما بدأ الغرب بجدية 'اللعب' بفكرة استئناف العقوبات على الرغم من عدم وجود أي حقوق قانونية لذلك، دافعت إيران باستمرار عن المفاوضات، وأظهرت مرونة وإبداعا في أساليبها، وسعت إلى عدم الاستجابة للاستفزازات، لأن الغرب كان باستمرار يجذب المفاوضين الإيرانيين إلى جولات أخرى، حيث كانوا يتوصلون بعد ذلك إلى بعض التفاهمات الأولية".وتشهد العلاقات بين إيران والدول الغربية توترا متصاعدا منذ انسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، وما تبعه من محاولات لإعادة فرض العقوبات من خلال آلية الزناد، التي تسمح لأي طرف في الاتفاق النووي بإعادة فرض العقوبات الأممية إذا اعتبر أن طهران انتهكت التزاماتها.