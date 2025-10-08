مجلس النواب الأمريكي يستبعد تمرير تشريع يخص رواتب العسكريين

ويأتي هذا الموقف في وقت يتوقع أن يفقد الجنود رواتبهم المقررة في 15 أكتوبر إذا لم يتخذ إجراء، حيث قال للصحفيين: "لقد انتهى العمل في ".وبحسب "أكسيوس"، يعكس هذا الموقف استراتيجية الحزب الجمهوري الأوسع لجعل الإغلاق الحكومي "مؤلما قدر الإمكان" للديمقراطيين للضغط عليهم لإعادة فتح الحكومة.وأشار جونسون إلى أن زعيم الأقلية الديمقراطية ، والديمقراطيين يطالبون "بإجراء تصويت آخر، لأن بعضهم يريد أن يعلن رسميا تأييده لدفع رواتب الجنود".يذكر أن مشروع القانون، الذي قدمته النائبة الجمهورية عن فرجينيا جين كيغانز، يحظى برعاية 122 عضوا من الحزبين، وسيشمل أفراد القوات المسلحة. ومن المتوقع أن يواصل الجنود في الخدمة الفعلية العمل بدون أجر، لكنهم سيتقاضون رواتبهم المتأخرة بمجرد إعادة فتح الحكومة.وحثت كيغانز في بيان القيادة على اعتماد تشريعها فورا، قائلة: "لا ينبغي احتجاز رواتب العسكريين رهينة بسبب خلل واشنطن!".ويأتي هذا التطور فيما منع جونسون أعضاءه من حضور جلسات المجلس خلال فترة الإغلاق، ولم يصوّت المجلس منذ 19 سبتمبر، مبررا موقفه بأن "مجلس النواب قد أنجز مهمته بالفعل".