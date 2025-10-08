الشيوخ الأمريكي يفشل بالموافقة على مشروع تمويل الحكومة

ووفقا للنتائج التي تم بثتها على قناة "سي سبان"، صوت 54 عضوا في لصالح مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون، بينما صوت 45 ضده، فيما يحتاج مشروع القانون إلى ستين صوتا.وفشلت محاولات سابقة للمشرعين للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مشاريع مماثلة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في تحقيق نتائج إيجابية.وصرح رئيس للصحفيين بأنه لن يدعو المجلس للتصويت على منفصل لدفع رواتب أفراد الجيش، قائلا إنه "على الديمقراطيين في دعم مشروع قانون الحزب الجمهوري لإعادة فتح الحكومة".وأضاف: "لقد انتهى أمر مجلس النواب.. الكرة الآن في ملعب مجلس الشيوخ".وأكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، موقفه الداعي إلى "ضرورة تفاوض القادة الجمهوريين مع الديمقراطيين بشأن انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية للرعاية الصحية قبل أن يدعم حزبه مشروع قانون تمويل لإعادة فتح الحكومة".كما أوضح للصحفيين أن "الالتزام المستقبلي بالتفاوض لن يكون كافيا لكسب دعم الديمقراطيين".هذا ودخل الإغلاق الحكومي في أسبوعه الثاني وسط تصاعد المخاوف بين المتقاعدين ومحدودي الدخل من تداعيات إقتصادية تؤثر على الرواتب والمعاشات.