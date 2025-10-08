البرلمان الإسباني يقر حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها

وصوّت على القانون 178 نائبا في مقابل 169 بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء.وكان قد دعا في ألقاه في مقرّ في خلال مؤتمر حول "حل الدولتين" إلى منح عضوية كاملة في .وأعلنت الشهر الماضي إلغاء صفقة بقيمة 218 مليون دولار مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية، لشراء أنظمة توجيه متطورة للقنابل من طراز "لايتنينغ 5".وكانت إسبانيا قد ألغت سابقا صفقة صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات، بقيمة 272 مليون دولار، من الشركة نفسها.