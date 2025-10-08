سوريا.. حصيلة انفجار في المطاحن بريف دمشق

وأوضحت السورية أن "فرق الدفاع المدني انتشلت 7 مصابين من تحت الأنقاض الناجمة عن الانفجار في صوامع السبينة، وتم نقلهم إلى مشفيي المجتهد والسلام بدمشق".وأفادت الإخبارية السورية "بوقوع انفجار مجهول في منطقة المطاحن ببلدة السبينة في ريف دمشق يجري التحقيق في ملابساته".وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع داخل معمل للأوكسجين الصناعي في المنطقة، فيما هرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان لإجلاء المصابين وإخماد النيران التي اندلعت عقب الانفجار.