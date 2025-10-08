مصر: مفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة بلغت مرحلة متقدمة

وأضاف رشوان، في تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء، أن المباحثات التي يشارك فيها وفود من وقطر وأمريكا وتركيا، بالإضافة إلى حماس وإسرائيل، بحثت خريطة الانسحاب الإسرائيلي وربطتها بالإفراج عن المحتجزين.وأشار إلى تصريحات ، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، والتي قال فيها إن الأجواء إيجابية للغاية، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي بهذه الدرجة من التفاؤل منذ بدء الحرب قبل عامين.وأوضح أن السيسي تحدث لأول مرة علنا عن وجود مؤشرات إيجابية في ظل إرادة قوية من الرئيس الأمريكي ، لإنهاء الحرب، مؤكدا أن "السيسي مطلع على كل التفاصيل ومهتم شخصيا بهذا الملف".وأكد أن مصر طرف رئيسي منذ البداية في الوساطة بين حماس وإسرائيل، وأن الوساطة المصرية منحازة للشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية.وأعلن الرئيس الأمريكي ، مساء الأربعاء، أن المفاوضات مع حركة حماس تجري بشكل جيد، فيما أشار الى أنه قد يسافر إلى الشرق الأوسط بنهاية الأسبوع.