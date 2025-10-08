واشنطن تحضر نص خطاب لترامب يخص اتفاق غزة

وقالت وكالة "أ ف ب"، " تحضر نص يفترض أن يدلي به لإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن ".

الى ذلك، قال ، إن "ترامب سيخضع لفحص روتيني سنوي الجمعة ويفكر في التوجه إلى الشرق الأوسط بعد ذلك".

بدورها، نقلت "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض، "من المتوقع أن ينشر الرئيس ترامب منشورا على منصة تروث سوشيال قريبا".

وأعلن الرئيس الأمريكي ، مساء الأربعاء، أن المفاوضات مع حركة حماس تجري بشكل جيد، فيما أشار الى أنه قد يسافر إلى الشرق الأوسط بنهاية الأسبوع.

كما قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية رشوان، إن مفاوضات حول قطاع غزة وصلت إلى مرحلة متقدمة وتسير بوتيرة منطقية.